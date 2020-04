Stiri pe aceeasi tema

- Din sesizarile aparute i n mass media si pe paginile de socializare, dar si din sutele de petitii si sesizari primite la Avocatul Poporului, rezulta ca sunt nenumarate cazuri de aplicare diferita, posibil nelegala si sau netemeinica a prevederilor incriminatorii si sanctionatorii din actele normative…

- Din sesizarile aparute in mass-media si pe paginile de socializare, dar si din sutele de petitii si sesizari primite la Avocatul Poporului, rezulta ca sunt nenumarate cazuri de aplicare diferita, posibil nelegala si/sau netemeinica a prevederilor incriminatorii si sanctionatorii din actele normative…

- Avocatul Poporului solicita Ministerului Afacerilor Interne și Poliției Romane sa asigure aplicarea unitara a normelor sancționatorii din Ordonanțele militare.Poliția Romana a aplicat aproape 200.000 de amenzi in mai putin de o luna (24 martie- 19 aprilie), iar suma adunata din aceste sancțiuni se ridica…

- Avocatul Poporului a cerut Ministerului Afacerilor Interne și Poliției Romane sa asigure aplicarea unitara a normelor sancționatorii din Ordonanțele militare "Din sesizarile apărute în mass-media și pe paginile de socializare, dar și din sutele de petiții și sesizari primite la Avocatul…

- Avocatul Poporului cere Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și Poliției Romane sa asigure aplicarea unitara a normelor sancționatorii din ordonanțele militare. Solicitarea vine in urma mai multor sesizari...

- In urma unor razii ale politiei in Ploiesti si in Mizil, amenzi de peste 440.000 de lei Fl. Tanasescu Evident ca la controalele si amenzile de rigoare date de catre politia prahoveana intr-o zi de luni, 13 aprilie a.c., se vor gasi destui care sa comenteze ca oamenii legii au prea multa libertate de…

- Avocatul Poporului a transmis, marti, recomandari, in contextul nemultumirilor aparute fata de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2020, prin care au fost majorate limitele amenzilor contraventionale si au fost stabilite sanctiuni contraventionale complementare.

- PMP ii cere premierului Ludovic Orban, printr-o scrisoare, sa mobilizeze Armata pentru a veni in sprijinul efectivelor de Politie care se ocupa de implementarea masurilor prevazute in cele doua ordonante militare emise in contextul epidemiei COVID-19. "Avand in vedere cresterea considerabila…