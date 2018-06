Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului anunta ca s-a sesizat din oficiu in cazul femeii care a murit pe 8 iunie la Arestul Central al Politiei Capitalei. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul decesului unei...

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul copilului in varsta de 9 ani, din Bucuresti, care si-a injunghiat mortal bunica. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constitutia Romaniei privind protectia copiilor si a tinerilor, scrie Agerpres."Posturile de televiziune…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul copilului de 3 ani, din Bucuresti, care a murit dupa ce ar fi mancat saorma, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei, remis miercuri AGERPRES. Conform sursei citate, sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a articolelor…

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu in cazul lui Calin Farcas, un tanar care are nevoie de transplant pulmonar, ca si in cazul altor persoane, cetateni romani, care se afla in aceeasi situatie.Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34 din Constitutia Romaniei privind…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul absentei medicamentelor citostatice la Institutul Regional de Oncologie Iasi. "Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la ocrotirea sanatatii", se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES.…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu accidentul dintr-un parc acvatic din Brasov, in urma caruia o fetita de 10 ani si-a retezat doua degete. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 34 si art. 49 din Constitutia Romaniei privind dreptul la ocrotirea sanatatii si protectia…

- Avocatul Poporului s a sesizat din oficiu in cazul unui jurnalist infirm, care isi ajuta fratele bolnav, ambii persoane cu handicap grav, carora le a fost sistata indemnizatia de handicap, ramanand fara venituri. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 50 din Constitutia Romaniei privind…