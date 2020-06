Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber, i-a transmis, joi, o recomandare ministrului Sanatații, Nelu Tataru, prin care ii cere sa se asigure ca pacienții cu noul coronavirus iși dau acordul pentru a fi internați...

- Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, unitate in care, in prezent, sunt tratați doar bolnavi de coronavirus, ar putea fi deschis și pentru pacienții non-Covid, in cel mult doua saptamani. Prefectul județului Buzau, Leonard Dimian, crede chiar ca aceasta unitate ar putea primi persoane diagnosticate cu alte…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu privire la neclaritatea articolului 25 din Legea privind reforma in domeniul sanatații, care lasa loc ministrului Sanatații sa emita ordin pentru a institui masura carantinei, izolarii/internarii, ca prevenție anti-COVID-19. Renate Weber a declarat,…

- Deputatul PSD de Suceava, Alexandru Radulescu, ii solicita ministrului sanatatii, Nelu Tataru, testarea pentru Covid-19 a populatiei din zonele critice ale judetului Suceava. „De la debutul pandemiei de Coronavirus COVID-19 pe teritoriul Romaniei ați avut ocazia sa constatați personal efectele acesteia…

- Avocatul Poporului a continuat și joi sa puna intrebari guvernului cu privire la masurile pe care le țintește in perioada de presupusa relaxare, de dupa 15 mai. In noua acțiune publicata pe site-ul instituției, Renate Weber ridica problema numarului mic de testari, a timpului indelungat pentru rezultate…

- Medicamentul Remdesivir, folosit in SUA pentru tratarea pacientilor cu coronavirus, ar putea ajunge, dupa omologare, și in Romania. Intr-o intervenție la Antena3, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a preconizat ca peste aproximativ o luna, pacienții cu Covid-19 din Romania vor putea beneficia de tratament…

- Avocatul Poporului a formulat o solicitare catre ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, privind acordarea de asistenta psihologica pentru personalul medical si auxiliar, in contextul pandemiei de coronavirus.

- Președintele Colegiului Medicilor din Suceava a declarat, la Realitatea PLUS, ca situația din județe este dezastruoasa și a lasat sa se ințeleaga ca numarul morților va crește, pentru ca toți pacienții de la reanimare au coronavirus.”Situația este dezastruoasa. Toți pacienții de la reanimare au coronavirus,…