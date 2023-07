Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat ca s-au facut 10 controale, in 3 ani, de catre DSP Ilfov in centrele in care s-au descoperit abuzuri impotriva benficiarilor in varsta sau cu probleme psihice. „In cazul centrelor despre care vorbeste toata lumea si in care exista si o ancheta a DIICOT, noi…

- Horia Constantinescu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului, a declarat, luni, ca in cazul curselor aeriene anulate in ultimul moment, „daca este vorba de zboruri ale unor companii care nu isi desfasoara activitatea comerciala pe teritoriul Romaniei, „Autoritatea este legata…

- Mai mulți vecini au semnalat incepand din octombrie 2021 diverse probleme de la Asociația Sfantul Gabriel cel Viteaz, proaspat mutata in Voluntari, arata documentele publicate de Centrul de Investigații Media. Treptat pe lista lucrurile reclamate apar și posibila lipsa de ingrijire, posibile violențe…

- Teodor Gabriel Negulescu, șeful DSP Ilfov, a demisionat luni, 10 iulie, dupa o discuție cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, pe tema caminelor groazei din Ilfov, transmite Digi24. Potrivit Hotnews, Teodor Gabriel Negulescu a susținut ca și-a „facut datoria”, deruland controale și dand amenzi azilelor…

- Premierul Marcel Ciolacu a semnat primele demiteri in scandalul ”azilurilor groazei” din București și Ilfov.Premierul l-a destituit din funcție pe președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați (ANPDPD), Mihai Tomescu. Acesta avea rang de secretar de stat.…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, vineri, demiterea și demisii in lanț in cazul Azilului Groazei din Ilfov. Ciolacu i-a cerut ministrului muncii sa demita conducerea Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Ilfov sa fie destituita si conducerea Agenției Județene pentru Plați și Inspecție…

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, vineri, demiterea conducerilor ANPIS, AGPIS Ilfov, a Autoritatii Nationale pentru Protectia Persoanelor cu Dizabilitati, precum și a DGASPC-urilor locale, in urma informațiilor aparute in dosarul azilelor groazei.

- De saptamana viitoare, Direcția de Asistența Sociala urmeaza sa preia programarile pentru deplasarile cu mașinile speciale ale STPT, adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilitați locomotorii.