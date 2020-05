Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului (AP) solicita includerea COVID-19 in grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel incat incapacitatea temporara de munca sa fie platita in proportie de 100%, potrivit unui comunicat al AP. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si solicita Ministerului Muncii si…

- Avocatul Poporului solicita includerea bolii COVID-19 in grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel incat incapacitatea temporara de munca sa fie platita in proportie de 100%. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si solicita Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului…

- Avocatul Poporului (AP) solicita includerea COVID-19 in grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel incat incapacitatea temporara de munca sa fie platita in proportie de 100%, potrivit unui comunicat al AP transmis, joi, AGERPRES. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si solicita Ministerului…

- Avocatul Poporului (AP) solicita includerea COVID-19 in grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel incat incapacitatea temporara de munca sa fie platita in proportie de 100%, potrivit unui comunicat al AP transmis, joi, AGERPRES. ‘Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si solicita Ministerului…

- Avocatul Poporului solicita includerea COVID-19 in grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel incat incapacitatea temporara de munca sa fie platita in proportie de 100%. Avocatul Poporului s-a sesizat in urma articolelor aparute in presa pe aceasta tema."Avocatul Poporului s-a sesizat…

- Avocatul Poporului solicita includerea bolii COVID-19 in grupa bolilor infectocontagioase din categoria A, astfel incat incapacitatea temporara de munca sa fie platita in proportie de 100% Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si solicita Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…