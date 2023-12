Stiri pe aceeasi tema

- „Cateva considerații privitoare la dosarul penal instrumentat și finalizat de D.N.A. – S.T. Iași, in care domnul Dumitru BUZATU (președintele Consiliului Județean Vaslui) a fost trimis in judecata prin Rechizitoriul nr. 19/P/2023 din data de 12 decembrie 2023:1.1. Cu titlu prealabil, arat ca deși ”procedura…

- Dumitru Buzatu, fostul presedinte al Consiliului Județean Vaslui, care se afla in arest preventiv, a fost trimis in judecata de DNA sub acuzatia de luare de mita, a anuntat, vineri, DNA. De asemenea, in același dosar, un alt inculpat, expert, aflat in arest la domiciliu, a fost trimis in judecata…

- Dumitru Buzatu a fost trimis in judecata in dosarul mitei de 1,25 milioane de lei primita de la omul de afaceri Emil Savin. Baronul PSD a fost prins in flagrant de DNA in timp ce lua mita. ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași au dispus trimiterea in judecata,…

- Procurorii DNA au decis joi, 14 decembrie, trimiterea in judecata a președintelui suspendat al Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, pentru fapte de corupție. Luni, judecatorii Tribunalului Vaslui vor decide daca vor menține arestarea sa preventiva și in timpul procesului.Procurorii DNA,…

- Un expert care ar fi primit 714.000 lei de la omul de afaceri care l-ar fi mituit si pe presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv duminica, a decis Tribunalul Vaslui. Procurorii DNA il acuza pe suspect de luare de mita si trafic de influenta.

- Procurorii DNA il acuza pe Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, ca a primit de un om de afaceri un procent de 10% din valoarea unui contract pentru reabilitarea și modernizarea unor drumuri din județ, precizeaza DNA, intr-un comunicat, in care anunța anunța oficial ca Buzatu a fost…

- Presedintele PSD al Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost retinut sambata dimineata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Iasi si urmeaza ca judecatorii Tribunaului Vaslui sa dea o decizie in privinta arestarii preventive. Acesta a fost prins in flagrant, vineri seara, cand…

- Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, a fost reținut sambata dimineața, 23 septembrie, de catre procurorii DNA pentru luare de mita, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea o mita de 1,25 milioane de lei, pentru acordarea unui contract, potrivit surselor Libertatea.Liderul…