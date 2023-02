Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Balaj, președintele lui CFR Cluj, amenința cluburile care vor sa-l transfere pe brazilianul Roger Junio (26 de ani) ca se vor expune unui risc major. Joi, Gazeta Sporturilor a prezentat cazul lui Roger Junio, declarat liber de contract de FIFA pentru „justa cauza”, dupa ce clubul din Gruia…

- Cristi Balaj, președintele campioanei Romaniei, face lumina in cazul lui Roger, dupa ce și-a denunțat contractul cu CFR Cluj. Roger, jucatorul celor de la CFR Cluj adus, in februarie 2022, de la UTA Arad, a trimis o notificare, joi, la FIFA pentru a-și denunța unilateral contractul, deoarece ar fi fost…

- Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, luni seara, ca este bine ca CFR Cluj a revenit pe primul loc in Superliga, dupa victoria cu FC Voluntari, scor 1-0, subliniind ca echipa ifoveana este un advesar incomod. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vineri și sambata, la Cluj, Arad și Ploiești, s-au disputat meciuri de Liga 1 pe terenuri impracticabile, care au pus in pericol integritatea fotbaliștilor și au stricat calitatea transmisiunilor TV, de pe urma carora fotbalul incaseaza anual peste 28 de milioane de euro. ...

- Ermal Krasniqi este noua senzație din Liga 1, kosovarul de 24 de ani impresionand inca de la debutul in tricoul celor de la CFR Cluj tocmai in derby-ul ce-a schimbat liderul din Liga 1, 3-0 pe terenul Farului. Extrema campioanei a marcat dupa un un-doi de efect cu Yeboah, apoi, tot din stanga, a oferit…

- Cristi Balaj a anunțat la FANATIK SUPERLIGA ca exista o lista de jucatori de care campioana este interesata. FANATIK a aflat un nume de pe lista. CFR Cluj cauta variante pentru intarirea lotului, iar Dan Petrescu este și in cautarea unui portar, ca varianta pentru Simone Scuffet. Din informațiile FANATIK,…

- CFR Cluj - Hermannstadt, meci contand pentru etapa a 21-a din campionatul Romaniei, este programat, marti, 20 decembrie, de la ora 20:00, pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.