Stiri pe aceeasi tema

- Un angajator poate interzice portul valului islamic la locul de munca, in cadrul unei politici de neutralitate religioasa, a estimat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), in urma unor interpelari din partea justitiei germane, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.…

- Un angajator poate interzice purtatul valului islamic la munca, în cadrul unei politici de neutralitate religioasa, a apreciat joi avocatul general al Curții de Justiție a UE (CJUE), potrivit AFP.Tribunalul muncii din Hamburg (nord) și Curtea federala a muncii (Bundesarbeitsgericht) au…

- Propunerea a fost avansata de ministrului Stelian Ion și avizata de premierul Florin CițuRazvan-Horatiu Radu este magistrat de cariera si a fost numit in ianuarie 2013 agent al Guvernului Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, fiind demis in 2018 dupa ce a intrat in conflict cu Liviu…

- BRUXELLES, 18 dec - Sputnik. Parlamentul European a trecut peste negocierile din Consiliul European, anunțand ca declarațiile politice ale Consiliului European privind mecanismul statului de drept sunt „inutile”, deoarece nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. © AP Photo / Francisco…

- Codrin Ștefanescu a anunțat intr-o postare pe Facebook ca Dragnea și-a recapatat dreptul la munca in inchisoare, in umra unei decizii a Curții de Apel București.Ștefanescu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a spus ca avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a reușit sa-i redobandeasca dreptul…

- Recursul Ungariei impotriva Parlamentului European, care a initiat in 2018 o procedura impotriva Budapestei pentru risc de incalcare a valorilor Uniunii Europene, trebuie sa fie respins, a estimat joi avocatul general al Curtii de Justitie a UE, relateaza AFP. Aceasta chestiune a respectarii statului…

- Secretarul de stat Tudor Polak a participat astazi la videoconferința miniștrilor muncii și politicilor sociale din statele Uniunii Europene. Temele de discuție din cadrul reuniunii au fost noile forme de munca, condiții de munca echitabile și protecția sociala in economia bazata pe platforme online.…

- BUCUREȘTI, 29 nov – Sputnik, Georgiana Arsene. Situație dificila in Romania, unde specialiștii trag un semnal de alarma cu privire la o serie de dezinfectanți de maini aflați la comercializare in Romania. Este vorba despre dezinfectantul de maini fabricat in China cu metilizotiazolinona – substanța…