Practica poloneza care consta in detasarea judecatorilor la instante de grad superior, detasare pe care ministrul justitiei, care este in acelasi timp procuror general, o poate revoca in mod discretionar in orice moment, este incompatibila cu dreptul Uniunii Europene, a opinat joi Michal Bobek, avocat general al Curtii de Justitie a UE (CJUE), indica un comunicat al CJUE postat pe website-ul sau.



In contextul a sapte cauze penale aflate pe rolul sau, Tribunalul regional din Varsovia a hotarat sa solicite din partea Curtii de Justitie a UE orientari cu privire la compatibilitatea…