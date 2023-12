Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca fermierii romani sa fie competitivi trebuie ca purceii sa provina din Romania și nu din import, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la podcastul Dialogurile Puterii. El mai spune ca pariul lui cu agricultura este salvarea sectorului suin, in cadere libera din cauza pestei porcine…

- „Dialogurile puterii” va propun in ediția de astazi a emisiunii o tema extrem de actuala pentru prezent și viitor: invațamantul dual, invațamantul tehnologic. Astazi, la „Dialogurile puterii”, invitatul este directorul Colegiului Spiru Haret UCECOM, dl. Gabriel Zorzini. Invațamantul profesional dual…

- La inceputul lunii noiembrie, prim-ministrul Marcel Ciolacu le-a cerut miniștrilor ca, fiecare in parte, sa prezinte in coaliție planul de reorganizare, precizand, in context, ca fiecare minister va avea un serviciu unic de avizare. Astazi, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu,…

- Mircea Toma, membru in Consiliul National al Audiovizualului, a declarat luni ca de cateva luni s-a modificat legea, pentru a transpune o Directiva UE, care extinde reglementarile care se aplica pentru TV si Radio si asupra spatiului digital, respectiv platfomele Facebook, YouTube, Instagram. El a precizat…

- In Monitorul Oficial a aparut LEGEA 296 din 26 octombrie 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitații financiare a Romaniei pe termen lung. Legea aduce ca o noutate impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare. „Contribuabilii care inregistreaza in…

- Doi medici chirurgi de la Institutul „Marius Nasta” au fost arestați preventiv joi și alți sase sunt cercetați sub control judiciar. Apare firesc intrebarea cum de este posibil ca medici cu salarii de mii de euro lunar, care sunt și profesori universitari, sa ceara bani de la pacienți, scrie Fanatik.ro.…

- "Vorbeste cu mine/ Talk to Me", debutul horror al fratilor australieni Danny si Michael Philippou, creatori de continut pe Youtube cu miliarde de vizualizari si multipremiati pentru activitatea lor, va putea fi vazut pe marile ecrane din Romania din 22 septembrie, distribuit de Independenta Film.Filmul…