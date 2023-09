Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa este una dintre persoanele care a investit sume importante de bani in afacerile lui Calin Donca. Vloggerul a vorbit, in cea mai recenta intervenție pentru presa romaneasca, despre situația cu care se confrunta in prezent. Nimeni dintre partenerii afaceristului din Brașov nu raspunde la telefon.…

- Avocatul Bogdan Cimbru, care il reprezinta pe afaceristul brașovean Calin Donca, a declarat miercuri la Antena 3 despre clientul sau anchetat de DIICOT ca „a deranjat” anumite persoane ale caror nume o sa fie precizate.„Oamenii de afaceri au acest handicap al prezentarii unui stil de viața care este…

- Bogdan Cimbru, avocatul lui Calin Donca, a facut primele declarații, asta dupa ce afaceristul a fost arestat preventiv pentru o durata de 30 de zile. Omul de afaceri este acuzat de evaziune fiscala și constituirea unui grup infracțional organizat. Iata ce marturisiri a facut avocatul lui!

- In cursul zilei de azi, dupa perchezițiile facute acasa la Calin Donca, procurorii DIICOT au confiscat trei masini de lux care aparțineau afaceristului. Au aparut imagini cu momentul in care bolizii de lux sunt luați pe platforma.

- La cererea DNS Brașov, cunsocutul om de afaceri Calin Donca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii il acuza pe afacerist de evaziune fiscala, dar și de constituirea unui grup infracțional organizat.

- Un barbat de 32 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce a furat mai multe bunuri si bani, in valoare totala de 40.000 de euro, dintr-o locuinta din Timisoara. Alte trei persoane au fost audiate in acelasi dosar, potrivit news.ro.”La data de 6 septembrie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politistii…

- Anda Ghița este implicata intr-un scandal uriaș cu vecinii sai. Soacra lui Pitbull Atodiresei este acuzata ca și-a pus un chioșc intr-un spațiu deținut de ei și urmeaza sa mearga in judecata, pentru a doua oara.