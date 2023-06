Stiri pe aceeasi tema

- CNA a decis suspendarea emisiei Realitatea plus pentru 10 minute din cauza plangerilor facute de Sorin Grindeanu și Sebastian Burduja!, scrie realizatoarea Anca Alexandrescu pe pagina sa de FB. Au zis ca “n am invatat nimic desi mi au dat amenzi de 300.000 lei”! Vor sa obtina scoaterea mea de pe post!…

- In farmacii, incepand din aceasta luna, se deruleaza un proiect-pilot de evaluare a riscului de diabet zaharat tip 2. Colegiul Farmaciștilor din Romania, Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici și Asociația Romana a Producatorilor Internaționali de Medicamente, care deruleaza acest proiect,…

- Consiliul National al Audiovizualului a amendat cu 100.000 de lei, adica 20.000 de euro, postul Romania TV, pentru doua dintre emisiunile realizate de Victor Ciutacu dupa moartea jurnalistei Iulia Marin, la doar 32 de ani.

- Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a analizat emisiunile de televiziune difuzate de postul Romania Tv cu privire la jurnalista Iulia Marin. Discuția in cadrul CNA pe acest subiect s-a purtat in ziua de marți, 25 aprilie 2023. CNA s-a sesizat dupa ce, in spațiul public, au aparut foarte multe…

- Consiliul National al Audiovizualului va analiza, marți, emisiunile postului Romania TV din 19 si 20 aprilie in care au fost facute referiri la ziarista Iulia Marin si, in general, la persoanele cu probleme de sanatate mintala. „Referirile facute in doua emisiuni difuzate de postul Romania TV la ziarista…

- Consiliul National al Audiovizualului va analiza, saptamana viitoare, emisiunile postului Romania TV din 19 si 20 aprilie in care au fost facute referiri la ziarista Iulia Marin si, in general, la persoanele cu probleme de sanatate mintala. "Referirile facute in doua emisiuni difuzate de postul Romania…

- Vicol este autoarea unui proiect de lege prin care aproape 4.000 de noi revoluționari „cu rol determinant” la evenimentele din Decembrie 1989 vor beneficia de indemnizații lunare de cate 2.000 de lei fiecare. Astfel, impactul bugetar al indemnizațiilor revoluționarilor crește de la 4,2 milioane de lei…