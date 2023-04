Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) a fost informata despre situația in care avocata Ludmila Goncearenco, intr-un podcast, a facut unele declarații prin care au fost ridiculizate situațiile in care femeile sint supuse violenței. Potrivit președintelui UAM, Dorin Popescu, exista o sesizare depusa la…

- „Hai sa fim serioși ca nu se incalca niciun drept al femeii, atunci cand este batuta, ea de ce șede? Pe dansa doar nimeni nu o ține.” Declarația aparținei avocatei Ludmila Goncearenco și a starnit un val de indignare in societate. „Pe mine ma deranjeaza ONG-urile care ies in fața și spun ca in Republica…

- SC Otelul Galati nu se va baza la meciul din aceasta seara, cu Steaua (ora 20:00, la Galati), dar nici in urmatoarele etape, pe antrenorul Dorinel Munteanu si pe fundasul Costin Ghiocel. Ambii au fost suspendati de catre Comisia de Disciplina si Etica a FRF dupa meciul din debutul play-off-ului Ligii…

- Arbitrul Andrei Chivulete a oprit meciul dintre Sepsi și FCU Craiova 1948 la scorul de 0-0. Dupa doar 26 de minute de joc, centralul Chivulete i-a trimis la cabine pe jucatori, din cauza scandarilor xenofobe din tribune. Initial arbitrul a cerut sa se faca un anunt la statia de amplificare, ca avertisment,…

- Comisia de Etica a Universitații Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj a decis ca teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, este plagiata.Cu toate acestea, conducerea UBB lasa de ințeles ca ministrul de Interne va avea privilegiul de a-și corecta teza de doctorat, fapt care ar constitui…

- Gata, „cazul Pintilii” a ajuns pe masa Comisiei de Disciplina din cadrul Federației. Școala de Antrenori, condusa de Lucian Burchel, s-a sesizat in cazul antrenorului de la FCSB, un posibil verdict fiind așteptat luni, 23 ianuarie. Situația ambigua a lui Mihai Pintilii de la FCSB, cap de afiș in presa…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a ironizat pe Lucian Buchel, șeful Școlii Federale de Antrenori. Dupa ce FCSB a plecat in Antalya fara Leo Strizu, antrenorul din acte, Lucian Burchel i-a cerut lui Gigi Becali sa il trimita pe acesta in cantonament. Ulterior, dupa reufuzul patronului de la FCSB,…