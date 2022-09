Stiri pe aceeasi tema

- ANABI a recuperat aproximativ 6 milioane de lei, echivalent a 1,2 milioane de dolari din Statele Unite ale Americii „intr-un dosar de evaziune fiscala și constituire a unui grup infracțional organizat”, a transmis Ministerul Justiției sambata seara, 27 august.Suma face parte din prejudiciul din dosarul…

- Apelul in cauza s a inregistrat miercuri, 10 august 2022, fiind declarat de Niculae Nejloveanu. Este vorba despre dosarul 2512 118 2021, cauza in care, la inceputul acestui an, actiunea UAT Municipiul Constanta prin Primar Vergil Chitac a fost respinsa ca fiind prescrisa. La Tribunalul Constanta a fost…

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și cu sprijinul angajaților „Fulger” au descins joi dimineața cu alte 12 percheziții in dosarul contrabandei cu peste 3,8 milioane de țigarete din 31 iulie curent la punctul de trecere a frontierei Vulcanești-Vinogradovca.

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și cu sprijinul angajaților „Fulger” au descins joi dimineața cu alte 12 percheziții in dosarul contrabandei cu peste 3,8 milioane de țigarete din 31 iulie curent la punctul de trecere a frontierei Vulcanești-Vinogradovca.

- Primaria Sectorului 1 se va constitui parte in dosarul Romprest pentru recuperarea prejudiciului de 200 milioane de euro, a anuntat, marti, edilul Clotilde Armand. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Odiseea retrocedarii terenurilor confiscate abuziv de regimul comunist continua și dupa 30 de ani de la promulgarea legilor restituirii proprietați, multe din aceste cazuri fiind istorii halucinante, in care indolența funcționarilor din primarii și abuzurile oamenilor din sistem amana cu anii restituirea…

- Marian, fiul unui celebru milionar a fost dat la o parte de la moștenire și este amenințat de frații lui, la 10 ani de la moartea tatalui lor. Cei trei frați se lupta pentru averea de 5 milioane de euro de care aceștia au beneficiat dupa moartea parintelui și vor sa se faca dreptate.

- Un executor judecatoresc si un avocat din Bucuresti au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati ca in cadrul unei proceduri de executare silita, in urma unor documente false, ar fi transferat aproximativ 4 milioane de lei de la persoane care au primit despagubiri…