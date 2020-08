Stiri pe aceeasi tema

- Dragi prieteni, M-am reintors in politica locala din mai multe considerente și cu un obiectiv major, reinstaurarea in politica locala a respectului, a bunului simț, a principiilor statului de drept

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Gabriel Pleșa: Voi transforma administrația locala in una care susține sportul și investește in infrastructura sportiva Alba Iulia are nevoie de o administrație locala care susține mișcarea sportiva din oraș, o administrație care investește și dezvolta infrastructura…

- Remus Lapușan, lider PRO Romania Cluj, a anunțat recent candidatura pentru președinția Consiliului județean Cluj. Cu o activitate indelungata in administrație, dar și in politica, el a vorbit despre planurile pentru Cluj și despre echipa care ii va fi alaturi. Domnule Remus Lapușan, aveți o bogata experiența…

- O conferinta de presa ad-hoc organizata sambata a lansat „bomba” politica a momentului, pe plan local: Marian Maroiu a revenit in PSD si este candidatul partidului la functia de primar al municipiului! Maroiu nu a venit singur, ci insotit de intreaga organizatie municipala PNL, iar acum este – pe langa…

- Co-presedintele Aliantei USR-PLUS Alba, Mihail David, liderul organizatiei judetene PLUS, si-a lansat joi candidatura pentru presedintia Consiliului Judetean (CJ), din dorinta, potrivit acestuia, de a contribui la schimbarea profunda a comunitatii din care face parte si de a arata ca se poate face…

- Incepand de luni ne puteți transmite sesizari in mod oficial prin intermediul aplicației web Aiud CityAlert. Aplicația web poate fi accesata atat de pe smartphone, cat și de pe desktop ( https://cityalert.aiud.ro/CityAlertWeb/ ). Pentru a ne transmite o sesizare trebuie sa creați un cont nou și sa apasați…

- Dragi concetateni din Campia Turzii, dupa cum stim cu totii, din 15 Mai a fost ridicata starea de urgenta fiind permise iesirile in aer liber iar Guvernul a decis masurile de relaxare care vor intra... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de vineri, reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 2 iunie, informeaza banca centrala. Totodata, BNR a hotarat reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea…