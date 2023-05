Avizul pentru înfiinţarea Organizaţia de Management al Destinaţiei “Bucovina”, emis de Ministerul Turismului Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a emis, miercuri, avizul pentru infiintarea primei Organizatii de Management al Destinatiei de nivel regional. Beneficiarul este Organizatia de Management al Destinatiei “Bucovina”, cu sediul in municipiul Suceava, str. Mitropoliei, nr. 4, se arata int-un comunicat de presa transmis de minister. ”Inca o reusita pentru Bucovina! Avizul pe care l-am semnat astazi (miercuri – n.r.) reprezinta confirmarea dimensiunii eforturilor incepute acum mai bine de zece ani in domeniul turismului. Este un rezultat, inclusiv, al echipei MAT de a reglementa corect cadrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

