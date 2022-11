Stiri pe aceeasi tema

- Reduceți viteza, ceața scade vizibilitatea in trafic, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca The post REDUCEȚI VITEZA! CEAȚA SCADE VIZIBILITATEA IN TRAFIC PE RAZA MAI MULTOR JUDEȚE first appeared on Partener TV .

- Reduceți viteza, ceața scade vizibilitatea in trafic, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul se desfașoara in condiții de ceața, cu vizibilitate redusa sub 100 de metri, pe unele tronsoane de drum. Recomandam conducatorilor auto folosirea corespunzatoare…

- Ceața reduce vizibilitatea in trafic, mare atenție, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca ninge ușor și se circula in condiții de iarna pe DN 67C, pe tronsonul Novaci-Ranca, județul Gorj. Nu sunt restricții de circulație. Este semnalata ceața, vizibilitatea fiind…

- AVIZ AMATORILOR-adica celor care fac deszapezire prin județul Dambovița, SA NU VA PRINDA IARNA NEPREGATIȚI, un mare ” DRUMAR” de prin județ, pe care daca-l sunam acum, și il intrebam cand a ajuns ultima data pe DJ 503 SI DJ 611, nici macar habar nu are unde sunt aceste tronsoane de drum, insa domnul…

- Conduceți prudent, ceața reducere vizibilitatea in trafic Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, sunt semnalate condiții de ceața densa, care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri, pe multe drumuri chiar si sub 50 de metri, pe mai multe…

- ATENȚIE, pe unele șosele din țara sunt semnalate condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic izolat sub 200 metri The post ATENȚIE, pe unele șosele din țara sunt semnalate condiții de ceața, care reduce vizibilitatea in trafic izolat sub 200 metri first appeared on Partener TV .

- ABERANT, unele unitați de invațamant de prin țara au trecut la „orarul de iarna” și reduc durata orelor și a pauzelor, Ministerul Educației descurajeaza practicile unitaților de invațamant care trec la „orarul de iarna” și reduc durata orelor și a pauzelor. In fundamentarea acestor decizii, școlile…

- Biroul Disciplina in Construcții din cadrul Poliției Locale Alba Iulia, Serviciu din subordinea Primariei, a aplicat o amenda de 18.000 de lei unei firme care a efectuat lucrari de inlocuire conducta și branșamente pe trei strazi din municipiu, fara a readuce, așa cum prevede legea, terenul afectat…