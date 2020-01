Stiri pe aceeasi tema

- Iranul considera versiunea potrivit careia Boeing-737 ucrainean a fost doborat de o racheta drept un „razboi psihologic” impotriva țarii sale. Aceasta a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului iranian, Ali Rabei, relateaza Reuters .

- Iranul a cerut joi Canadei sa-i puna la dispozitie informatiile de care dispune despre un posibil tir cu racheta iranian impotriva avionului ucrainean care se prabusise in ajun in apropiere de Teheran, potrivit AFP. Cerand Canadei "sa-si impartaseasca" informatiile comisiei de ancheta…

- O inregistrare video transmisa CNN si New York Times arata o racheta care zboara pe cerul Teheranului miercuri si care loveste un obiect. In jurul acelei ore, avionul ucrainean cu 176 de persoane la bord s-a prabusit la putin timp de la decolarea de pe aeroportul din capitala iraniana.

- O filmare video verificata de catre New York Times pare sa arate racheta iraniana lovind avionul ucrainean în momentul în care se afla deasupra orașul Parand, în apropiere de aeroportul din Teheran, zona din care aeronava nu a mai transmis semnal, înainte sa se prabușeasca, miercuri.…

- The New York Times a publicat imagini video cu momentul in care avionul ucrainean a fost lovit de o racheta, la cateva minute de la decolarea de pe aeroportul din Teheran.Potrivit sursei citate, in imagini se poate vedea cum avionul, aflat la mare departare, in aer, este lovit de un obiect care ar putea…

- Iranul a doborat din greseala avionul Boeing 737 al Ukraine International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran, o drama soldata cu 176 de morti, relateaza joi mai multe media americane care citeaza surse din cadrul serviciilor americane de informatii, relateaza AFP si Reuters. …

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite condoleante familiilor victimelor din avionul ucrainean prabusit la Teheran, arata un mesaj pe pagina de Twitter a MAE. "Sincere condoleante familiilor celor ce si-au pierdut viata in avionul ucrainean prabusit, care trebuia sa zboare de la Teheran la Kiev",…

- Echipele de salvare iraniene au gasit cutia neagra a avionului Boeing 737, al companiei Ukraine International Airlines, prabusit în apropierea aeroportului din Teheran. Un avion Boeing 737-NG al companiei Ukraine International Airlines, cu 176 de oameni la bord, s-a prabusit…