''Este o tragedie nationala. Modul in care a fost gestionata si a fost anuntata de autoritati a fost inca si mai tragic'', a declarat Ali Ansari, un cleric moderat, potrivit agentiei semioficiale ILNA. Multi iranieni se intreaba de ce autoritatile nu au inchis aeroportul din Teheran si spatiul aerian al tarii intr-o perioada in care ar fi fost in alerta pentru represaliile la atacul in care a fost ucis generalul iranian Qassem (...)