- Avionul de dimensiuni mici cu care se pierduse contactul sambata, in provincia Papua, din Indonezia, a fost gasit, relateaza Reuters, citat de News.ro.Dintre cele noua persoane aflate la bord, a supravietuit doar una, un copil in varsta de 12 ani. Copilul a suferit cateva fracturi. Contactul…

- Avion prabusit in munti, nu exista supravietuitori. Anuntul infiorator a fost facut de salvatorii ajunsi la epava Mai multe persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit si s-a lovit de varful unui ghetar din Alpii elvetieni, a anunta politia, conform AFP. Avionul a coborat vineri…

- Avionul a coborat vineri la 3.300 de metri deasupra nivelului marii la ora 16:45 in zona denumita Trecerea Dunand, a specificat politia intr-un comunicat. Politia a identificat avionul cu patru locuri ca fiind fabricat de firma franceza Robin. Aeronava decolase de la aeroportul din Sion pentru…

- Un avion utilitar a aterizat fortat in comuna Baleni din judetul Galati. Un elicopter SMURD, un echipaj SAJ si o autospeciala de stingere au pornit catre locul accidentului. UPDATE Avionul utilitar care a aterizat fortat in judetul Galati a lovit remorca unui camion care se deplasa pe camp, iar in urma…

- Salvatorii au abandonat cautarile pentru gasirea alpinistului bulgar Boian Petrov, disparut la inceputul lui mai in timpul unei ascensiuni solitare pe unul dintre cele mai inalte varfuri de pe planeta, Shisha Pangma, in masivul Himalaya, a anuntat miercuri echipa sa in Bulgaria, relateaza AFP. Alpinistul…