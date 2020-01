Avionul de pasageri doborât lângă Teheran: Victimele ucrainene au fost repatriate Trupurile neînsufletite ale celor 11 cetateni ucraineni ucisi în momentul în care avionul în care se aflau a fost doborât accidental de fortele armate iraniene la începutul lunii au fost repatriate duminica în Ucraina, unde a fost organizata o ceremonie solemna pe aeroportul din Kiev, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Toti cei 176 de pasageri si membri ai echipajului aflati la bordul avionului operat de compania Ukraine International Airlines si-au pierdut viata când aparatul de tip Boeing 737-800 a fost doborât la 8 ianuarie, într-un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

