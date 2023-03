Avionul care a aterizat de urgenţă pe aeroportul Otopeni și-a continuat drumul către destinaţie Avionul care efectua un zbor charter Timisoara-Hurghada si care a aterizat de urgenta pe aeroportul Otopeni, si-a continuat drumul catre destinatie. Comandantul aeronavei, caruia i s-a facut rau in timpul zborului, se afla la spital in afara oricarui pericol, iar intregul echipaj a fost inlocuit. Reamintim ca o aeronava TAROM care zbura pe ruta Timisoara – Hurghada a aterizat de urgenta, astazi dupa-amiaza, pe Aeroportul International Henri Coanda din Bucuresti, din cauza unei urgente medicale a unuia dintre membrii echipajului de comanda. La bord se aflau 184 de pasageri, iar siguranta lor si… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Tarom care zbura pe ruta Timișoara – Hurghada a aterizat pe aeroportul Otopeni din București. Pilotul și-a pierdut cunoștința in timpul zborului, iar aeronava a aterizat de urgența pe aeroportul Henri Coanda. Avionul a fost adus la sol de copilot. Citește și: Proiectil gasit in Argeș. Pompierii…

- „Compania TAROM informeaza ca din cauza unei urgente medicale a unuia dintre membrii echipajului de comanda, aeronava care efectua zborul RO 7673 pe ruta Timisoara-Hurghada a efectuat o aterizare de urgenta, conform procedurilor standard in astfel de situatii”, potrivit comunicatului de presa al companiei.…

- Un avion care decolase de la Timișoara și trebuia sa aterizeze in Egipt, la Hurghada, a agterizat de urgența pe Aeroportul Henri-Coanda Otopeni din București, deoarece pilotului i s-a facut rau. Aeronava a fost pilotata de copilotul echipajului TAROM. Avionul TAROM care efectua zborul RO 7673 pe ruta…

- Un avion TAROM ce zbura din Timișoara in Egipt a aterizat de urgența pe Otopeni, dupa ce unui pilot i s-a facut rau Un avion Boeing 737 aparținand companiei TAROM, ce zbura pe ruta Timisoara – Hurghada (Egipt), a aterizat de urgența pe Aeroportul Henri Coanda din Otopeni dupa ce unui pilot i s-a facut…

- Aeronava Boeing 737-800NG TAROM, inmatriculat YR-BGK, care opera sambata zborul charter RO7673 pe ruta Timișoara - Hurghada a aterizat pe aeroportul din București.Piloții au luat decizia sa se intoarca spre aeroportul "Henri Coanda" (Otopeni) cu puțin timp inainte de a intra in spațiul aerian turc.Din…

- Au fost mari emotii, sambata dimineata, pentru pasagerii unui avion operat de compania low cost Jetstar. Aeronava a aterizat de urgenta in centrul Japoniei, dupa ce autoritatile au primit o amenintare cu bomba. Aeroportul Narita din Tokyo a primit un apel telefonic, la ora 6.20 dimineata, de la un barbat…

- O romanca a nascut in avion in timp ce zbura din Marea Britanie, cu destinația București. Avionul a fost nevoit sa aterizeze de urgența pe un aeroport din Praga, dar copilul a venit pe lume in aer. Atat mama, cat și baiețelul se simt bine și au fost transportați la o clinica din Praga. Un avion…

- Un avion care a decolat din Bruxelles și trebuia sa ajunga la București in aceasta seara a aterizat de urgența la Budapesta, din cauza unor probleme tehnice, la ora 19:42, informeaza boardingpass.ro.