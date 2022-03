Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat duminica, 27 februarie, ca, in final, Kievul a fost de acord sa trimita o echipa in Belarus pentru negocieri destinate a pune capat campaniei militare ruse in Ucraina. Anterior, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a refuzat sa poarte negocieri pe teritoriul Belarus, pe fondul…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 15 Ucraina a spus ca locul pe care-l vrea pentru negocieri cu Rusia sa fie Varșovia, nu Minsk, cum a propus Rusia. UPDATE 14 Presedintele rus…

- Rusia este atacata de sancțiunile economice și financiare din Occident, dupa ce președintele Vladimir Putin a recunoscut independența republicilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei. Uniunea Europeana a aprobat inghețarea activelor și interzicerea vizelor pentru cei 351 de deputați ruși…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…

- Orasul Moscova a inregistrat joi un record de infectari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, care semnaleaza un val pandemic ce se anunta deosebit de puternic odata cu raspandirea variantei extrem de contagioase Omicron, informeaza AFP. Rusia, cea mai indoliata tara europeana in timpul…

- Rusia a trimis elicoptere militare la granița cu Ucraina, conform unor surse din serviciile de spionaj americane citate de New York Times, semn ca Vladimir Putin înca nu a renunțat la planurile sale de invazie a sudului Ucrainei. Numarul de trupe rusești din zona a ramas constant, estimat la circa…

- Fostul campion mondial la categoria grea Vitali Kliciko, 50 de ani, primarul orasului Kiev, l-a criticat dur pe presedintele rus Vladimir Putin, spunand ca acesta este „o cangrena” pentru Europa. El a dezvaluit ca face pregatire militara impreuna cu rezervisti ucraineni, in contextul tensiunilor dintre…

- Rusia a continuat sa maseze noi trupe langa granița cu Ucraina in ultimele zile, in ciuda faptului ca președintele Joe Biden i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin sa reduca tensiunile in timpul unei intalniri virtuale de saptamana trecuta. Mai multe unitați militare rusești au fost trimise in zona…