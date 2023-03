Stiri pe aceeasi tema

- In Europa, pe 28 februarie, a aterizat o aeronava E-6B Mercury, care are statutul de „post de comanda aerian” al Comandamentului Strategic al SUA, transmite RBC-Ucraina cu referire la contul Twitter al trupelor Statelor Unite in Europa. „O aeronava E-6B Mercury a Marinei SUA a sosit in Islanda, operind…

- TAROM a fost afectata, luni, de un incident de securitate izolat, insa toate cursele au fost operate conform planului de zbor si nu a fost afectat sistemul de rezervari al companiei, potrivit unui comunicat al operatorului national aerian. „Compania TAROM informeaza ca in cursul zilei de astazi a avut…

- Avionul, sortit inițial unui membru al familiei regale saudite, a stat la sol timp de circa 10 ani la EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg, situat la granița dintre Franța, Elveția și Germania. Acesta urma sa fie dotat cu un interior somptuos, insa acest lucru nu s-a mai intamplat. Fiindca nu a fost…

- Avionul, sortit inițial unui membru al familiei regale saudite, a stat la sol timp de circa 10 ani la EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg, situat la granița dintre Franța, Elveția și Germania. Acesta urma sa fie dotat cu un interior somptuos, insa acest lucru nu s-a mai intamplat. Fiindca nu a fost…

- Romania are inca multe județe in care oamenii sunt racordați la sisteme centralizate de incalzire. In rest, se folosesc centrale pe gaz sau alte sisteme de incalzire, in funcție de zona unde locuiesc.Doar ca prețul mare la gaze și situația incerta in ceea ce privește energia electrica ii fac…

- Siria a activat mecanismul de protecție civila al UE la doua zile dupa cutremur, a declarat miercuri șeful Comisiei Europene pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic, potrivit The Guardian, citat de TVR. „In aceasta dimineața am primit o cerere de asistența din partea guvernului Siriei prin mecanismul…

- Administrația Joe Biden a decis sa mareasca gama de arme pe care le primește Ucraina ca parte a asistenței militare. Statele Unite vor furniza Ucrainei sisteme cu raza lunga de acțiune pentru atacuri asupra Crimeei. Noul pachet, pe care SUA este de așteptat sa-l anunțe la sfarșitul saptamanii dupa…

- Un avion al companiei Ryanair care plecase din Londra, cu destinatia Bucuresti, a fost nevoit sa faca o escala neprevazuta pe aeroportul international Liszt Ferenc din Budapesta, din cauza unui pasager cu comportament turbulent, a anuntat operatorul aeroportului, transmite MTI. Fii la curent cu…