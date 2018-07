Avion prăbuşit în Elveţia. Patru persoane au murit Patru persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni au murit vineri dupa ce aeronava s-a prabusit pe varful unui munte acoperit de zapada in Alpii Elvetieni in timpul unui zbor de agrement, a anuntat sambata politia, potrivit AFP. Avionul de tip Robin, cu patru locuri, s-a prabusit vineri dupa-amiaza la o altitudine de circa 3.300 de metri, la aproximativ 150 de metri deasupra trecatorii Duran, conform unui comunicat al politiei din cantonul Valais, in sudul tarii. Avionul decolase de pe aeroportul din Sion pentru un zbor de agrement, conform politiei, care a precizat ca echipele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

