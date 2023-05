Stiri pe aceeasi tema

- Alerta maxima la granița cu Romania! Alianța Atlanticului de Nord (NATO) a venit cu noi informații in ceea ce privește incident cu un avion militar rusesc in apropierea spațiului aerian romanesc. Unitațile de patrulare aeriana ale NATO au fost plasate in stare de alerta maxima Potrivit unui oficial…

- Dupa incidentul din marea neagra, NATO a ridicat nivelul de alerta al unitatilor de politie aerianaUnitatile de politie aeriana ale NATO au fost plasate intr-o stare de alerta mai ridicata, dupa ce un avion rusesc si un avion polonez de patrula sub egida Frontex au fost aproape de coliziune, vineri,…

- Un avion de vanatoare rus Suhoi Su-35 a interceptat vineri o aeronava poloneza aflata in misiune pentru Frontex deasupra Marii Negre, ceea ce a provocat „o pierdere a controlului” temporara a aparatului de catre piloti, potrivit unui comunicat publicat duminica la Varsovia, transmite AFP.Sambata, Ministerul…

- O aeronava poloneza de tip L410 Turbolet aflata deasupra Marii Negre, in spatiul aerian international, in misiuni de patrulare de rutina sub egida Frontex, a fost interceptata de un avion de vanatoare rusesc Su-35, care a efectuat manevre ‘agresive si periculoase’ in apropierea sa, informeaza Ministerul…

- Un avion rusesc de vanatoare tip Suhoi Su-35 a „hartuit” o aeronava de tip L410 Turbolet din dotarea Poliției de frontiera poloneze, care executa, in cooperare cu Poliția de frontiera romana, misiuni de patrulare de rutina sub egida Frontex deasupra Marii Negre, in spațiul aerian internațional. Totul…

- Ministerul Apararii anunta ca o aeronava a Politiei de frontiera din Polonia a fost interceptata deasupra Marii Negre, la 60 de km de spatiul aerian al Romaniei, de un avion de vanatoare rusesc, iar echipajul polonez a reusit redresarea avionului si a aterizat in siguranta pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu,…

- Un avion polonez interceptat deasupra Marii Negre, aproape de prabusire din cauza unui Suhoi rusesc. S-a intamplat vineri, 5 mai, la aproximativ 60 de kilometri de spatiul aerian al Romaniei. Un avion polonez interceptat deasupra Marii Negre, aproape de prabusire din cauza unui Suhoi rusesc MApN: „Vineri,…

- Posturi de radio comerciale din mai multe regiuni ale Rusiei au transmis miercuri informatii despre o presupusa alerta aeriana si despre amenintarea cu un atac cu rachete, in urma unui atac al hackerilor asupra serverelor, relateaza TASS.Anunturile de la o serie de posturi de radio comerciale din regiunile…