Stiri pe aceeasi tema

- Un pasager cu diaree a intors din zbor un avion de pe ruta SUA-Spania. Problemele cu burta ale unui pasager au modificat traseul unui avion ce urma sa zboare pe ruta Atlanta (Statele Unite) – Barcelona (Spania). Un pasager cu diaree a modificat traseul unui avion care facea legatura intre SUA și Europa.…

- Un pasager cu diaree a modificat traseul unui avion care facea legatura intre SUA și Europa. Pilotul a evaluat situația și a decis sa se intoarca la aeroportul de unde decolase, noteaza Mediafax.Un avion al companiei Delta de la Atlanta la Barcelona a fost nevoit sa se intoarca din cauza a ceea ce…

- Zborul DL194 al companiei Delta, de la Atlanta la Barcelona, a fost forțat sa se intoarca din drum sambata, 2 septembrie, dupa ce un pasager a suferit o criza ingrozitoare de diaree și s-a scapat pe el chiar in mijlocul aeronavei. ”Este un risc biologic”, au transmis piloții catre turnul de control.…

- Catalina și Adrian au ales sa renunțe la agitația orașului și sa se intoarca la radacinile lor in mijlocul naturii. Dupa 9 și, respectiv, 16 ani petrecuți in Milano, cuplul a decis sa paraseasca viața urbana și sa iși cladeasca o noua existența aproape de Bacau, in mijlocul unei plantații de nuci pe…

- Un avion cu destinația Bangkok a fost nevoit sa se intoarca de pe pista spre poarta de imbarcare, dupa ce un pasager a facut o criza de nervi din cauza unei genți pe care a uitat-o intr-un aeroport, potrivit Insider.

- Astazi, a fost reluata misiunea de intervenție pentru a inlatura efectele negative produse de fenomenele hidrometeorologice in comuna Palanca. La fața locului, se afla 11 membri ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența Județean Bacau, care utilizeaza 6 mijloace de intervenție. Echipele de intervenție…

- Politistii au fost sesizati cu privire la plecarea voluntara a numitului Orac Alin-Ionuț, in varsta de 20 de ani, din comuna Sascut. La data de 20 iunie a.c., tanarul ar fi plecat voluntar de la domiciliu spre litoral și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE: inaltime aproximativ 1,70 m, greutate…

- Aterizare fortata pe Henri Coanda, dupa ce unui pasager i s-a facut rau, iar echipele medicale au intervenit si au aplicat manevre de resuscitare, dar acesta nu a mai putut fi salvat, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti.O aeronava care zbura dinspre Grecia catre Polonia, a fost nevoit…