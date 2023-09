O aeronava C-130 Hercules, aparținand Fortelor Aeriene Romane, a decolat sambata, 16 septembrie, de pe Baza 90 Transport Aerian „Comandor aviator Gheorghe Banciulescu”, cu destinatia Benghazi, Libia. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale, Fortele Aeriene au planificat realizarea a sase curse pe aceasta ruta, in care vor fi transportate in total 55 tone de bunuri, constand in produse alimentare si articole pentru adapostire. Zborurile se executa prin Mecanismul de Protectie Civila al Uniunii Europene, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…