Avion deturnat: Trudeau condamnă, Belarusul îşi închide ambasada în Canada Belarusul a anuntat marti viitoarea închidere a ambasadei sale în Canada, în ziua în care premierul canadian, Justin Trudeau, a indicat ca studiaza înasprirea sanctiunilor împotriva regimului acuzat de deturnarea unui avion european pentru a aresta un opozant aflat la bord, noteaza AFP și Agerpres. "Ambasada Belarusului în Canada îsi suspenda activitatile la 1 septembrie 2021" si serviciile sale consulare de la 10 iulie, a anuntat aceasta într-un comunicat pe site-ul sau, salutând 24 de ani de "cooperare reciproc avantajoasa".



Contactata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș: „Cel mai important punct de pe agenda a fost, desigur, raspunsul comun la agresiunea fara precedent la adresa Uniunii Europene a președintelui belarus Lukașenko, care, intr-un act de piraterie de stat, a deturnat un avion european pentru a aresta un jurnalist de opoziție.Izolarea totala…

- Liderii europeni au aprobat luni seara impunerea de noi sancțiuni impotriva Belarusului, caruia ii cer eliberarea imediata a activistului Roman Protasevici și a prietenei acestuia, Sofia Sapega, arestați duminica in urma deturnarii la Minsk, sub un fals pretext, a avionului in care calatoreau pe ruta…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat luni ca un program de investitii european de trei miliarde de euro destinat Belarusului va ramane inghetat pana cand aceasta tara va reveni la democratie, potrivit Reuters și AFP, citate de Agerpres . Ursula von der Leyen a promis un raspuns…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a cerut luni sefilor de stat si de guvern ai Uniunii Europene (UE) "sa actioneze fara ezitare si sa-i pedepseasca pe cei responsabili" pentru deturnarea si aterizarea fortata la Minsk a unui zbor RyanAir intre Atena si Vilnius, precum si arestarea…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a cerut luni sefilor de stat si de guvern ai Uniunii Europene (UE) "sa actioneze fara ezitare si sa-i pedepseasca pe cei responsabili" pentru deturnarea si aterizarea fortata la Minsk a unui zbor RyanAir intre Atena si Vilnius, precum si arestarea…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a declarat duminica noapte la Digi24 ca avionul Ryanair care a fost deturnat la Minsk din ordinul presedintelui Aleksandr Lukasenko a decolat de pe aeroportul din Minsk spre Vilnius, duminica seara, dupa ce a fost perchezitionat, dar se pare ca are…

- „Suntem in situație de criza de la deturnarea avionului de catre autoritațile din Belarus. Este o situație inacceptabila. Pot sa va spun ca la 17:50 avionul a decolat spre Vilnius, este prima știre buna, sigur, dupa proceduri deosebit de dificile și diferite pretexte ale autoritaților de pe aeroportul…

- Sefii de stat si de guvern din tarile membre ale Uniunii Europene, care se vor reuni luni si marti la Bruxelles, vor discuta despre "posibile sanctiuni" ale blocului comunitar împotriva Belarusului, care a fortat un avion de linie sa aterizeze la Minsk si a arestat un opozant al regimului…