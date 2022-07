Avion cargo prabusit in nordul Greciei. Toti cei opt membri ai echipajului au murit

Stiri pe aceeasi tema

- Opt ocupanti ai unui avion cargo care s-a prabusit in Grecia, sambata seara, au murit. Aeronava aparține unei companii din Ucraina, iar incarcatura era considerata ”periculoasa”, potrivit televiziunii de stat elene TV ERT, citate de Reuters. Avionul, un Antonov An-12, decolase in cursul zilei din orasul…

- Avionul, un Antonov An-12, decolase in cursul zilei din orasul sarb Nis si se indrepta spre capitala Iordaniei Amman. Pilotul ar fi cerut permisiunea de a efectua o aterizare de urgenta in Kavala, nord-estul Greciei, din cauza problemelor la motor. Avionul s-a prabusit in cele din urma in apropierea…

- Un avion cargo ucrainean plin cu explozibil s-a prabușit in Grecia și toate cele opt persoane aflate la bord au murit, potrivit Greek Reporter . Avionul, un Antonov An-12, decolase in cursul zilei de sambata, din orasul sarb Nis si se indrepta spre capitala Iordaniei Amman. Pilotul ar fi cerut permisiunea…

- Un avion cargo s-a prabusit sambata seara in apropierea orasului Paleochori Kavalas din nordul Greciei, au raportat pompierii, scrie AFP. Martorii au vazut avionul in flacari si au auzit explozii, potrivit agentiei de presa Athens News. ‘La orele 22.45 am fost surprins de zgomotul unui motor de avion.…

- Doi dintre cei patru membri ai echipajului unui elicopter care s-a prabusit miercuri seara in mare, in timp ce participa la operatiunea de stingere a unui incendiu de padure in insula Samos, au murit, a anuntat joi paza de coasta a Greciei, informeaza AFP. Cei doi barbati, un cetatean grec si un cetatean…

- Un elicopter de stingere a incendiilor, care avea la bord si doua persoane cu dubla cetațenie, a Romaniei și a Republicii Moldova, s-a prabusit in Marea Egee. Aparatul era inregistrat in Republica Moldova. Echipajul era format din 4 persoane.

- Pilotul roman al elicopterului militar care s-a prabusit in mare , miercuri dupa-amiaza, in timp ce participa la stingerea unui incendiu pe insula greceasca Samos, a fost gasit teafar de salvatori si transferat la spital. Pilotul roman al elicopterului a fost primul din cei patru membri ai echipajului…

- Șapte persoane au fost gasite decedate dupa prabusirea unui elicopter in Italia, a relatat sambata agentia de presa Ansa, citata de Reuters. Elicopterul decolase joi din localitatea Lucca, situata in regiunea Toscana, si se indrepta spre orasul Treviso, din regiunea Veneto, aflata in nordul tarii. Aparatul…