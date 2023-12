In numai un an Elon Musk a efectuat 441 de zboruri cu avioanele sale private, petrecand astfel peste 1.161 de ore in aer. De cand a preluat Twitter, cunoscut acum sub denumirea de X, miliardarul și-a imparțit timpul intre Texas și California. Elon Musk deține o flota de avioane care este evaluata la peste 100 de milioane de dolari la valoarea de lista. Datele arata ca, in numai un an, avioanele sale private au urcat pe cer de 441 de ori. In flota sa de avioane se regasesc doua avioane private Gulfstream: un G650ER, inregistrat N628TS și un G550, inregistrat N272BG, arata JetSpy. Cel de al doilea…