Stiri pe aceeasi tema

- Incident in Capitala. Un elicopter tip Black Hawk, al Armatei SUA, a fost nevoit sa aterizeze forțat in nordul Bucureștiului, in Piața Charles de Gaulle, chiar pe șosea, doborand stalpi de iluminat. Din fericire, nu au existat victime. Aeronava participa la pregatiri pentru Ziua Aviației, ce va avea…

- Echipajul elicopterului militar american care a aterizat de urgenta in Capitala a raportat o defectiune care a impus aterizarea de urgenta, au transmis, joi, reprezentantii MInistrului Apararii Nationale. In urma incidentului, Parchetul Militar a deschis un dosar penal. Evenimentul este anchetat…

- Au fost anulate zborurile de Ziua Aviației, dupa incidentul de joi, cand un elicopter militar a aterizat forțat in Piața Chaerles de Gaulle. Ordinul a fost dat de generalul maior Viorel Pana, șeful Statului...

- Au fost anulate zborurile de Ziua Aviației, dupa incidentul de joi, cand un elicopter militar a aterizat forțat in Piața Chaerles de Gaulle. Ordinul a fost dat de generalul maior Viorel Pana, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene din Romania, iar anunțul a fost facut de generalul de brigada…

- Un elicopter aparținand Armatei americane a aterizat forțat in nordul Bucureștiului, in Piața Charles de Gaulle, chiar pe șosea, unde a doborat stalpi de iluminat. Elicopterul de tip Black Hawk participa la pregatirile pentru Ziua Aviației, care va avea loc pe data de 20 iulie. Aparatul, care…

- Un elicopter american a aterizat in nordul Bucureștiului, in Piața Charles de Gaulle, și a demolat cațiva stalpi de iluminat.Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a anulat evenimentele de Ziua Aviației, dupa incidentul care a implicat aterizarea forțata a unui elicopter american Black Hawk, care…

- Un elicopter al Armatei americane a aterizat fortat in Bucuresti, in Piata Charles de Gaulle, chiar pe sosea, unde a doborat mai multi stalpi de iluminat. Elicopterul de tip Black Hawk participa la pregatirile pentru Ziua Aviatiei, care va avea loc pe 20 iulie.Acesta poate fi vazut in imagini cum, dintr…

- S-au implinit 35 de ani de la primul zbor al aeronavei IAR-99 Standard, ocazie pentru personalul de la Baza Aeriana Boboc sa sarbatoreasca.Avion militar produs 100% in Romania, de catre Avioane Craiova S.A., aeronava IAR-99 Standard a fost aniversata in Baza Aeriana Boboc in prezenta sefului Statului…