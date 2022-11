Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat vineri ca retragerea forțelor rusești din Herson nu va schimba statutul regiunii, pe care Moscova a proclamat-o parte a Rusiei dupa ce a trecut la anexarea acesteia din Ucraina, relateaza Reuters . Rusia a revendicat Hersonul și alte trei regiuni ucrainene dupa ce a organizat ceea…

- Avioane rusești au bombardat duminica tabere din apropierea orașului Idlib din nord-vestul Siriei, ucigand cel puțin noua civili, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Seismologii din Finlanda au detectat cinci explozii in apele rusești din Marea Baltica saptamana trecuta, a anuntat marti Institutul de Seismologie al Universitatii din Helsinki. Seismologii finlandezi au detectat saptamana trecuta cinci explozii subacvatice in apele rusesti din Marea Baltica, a anuntat…

- Exploziile subacvatice, cinci la numar, au fost depistate saptamana trecuta in apele rusești din Marea Baltica, a anunțat marți Institutul de Seismologie al Universitații din Helsinki, citat de Reuters.„Am detectat cinci explozii, cea mai mare dintre ele avand o magnitudine de 1,8, iar cea mai mica…

- Mai multe rachete rusești au lovit Dnipro joi (29 septembrie), lasand patru oameni morți și cinci raniți, potrivit guvernatorului regiunii. Guvernatorul regiunii centrale Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, a spus ca printre morți se numara și doi copii. El a adaugat, de asemenea, pe canalul sau de…

- Aviația rusa a pierdut patru avioane in ultimele 24 de ore, doborate de sistemele antiaeriene ucrainene. Este vorba despre un avion de atac la sol Suhoi Su-24 și alte trei aeronave de ultima generație ale Moscovei: doua avioane multirol Suhoi 30 și un avion avansat de vanatoare-bombardament Suhoi 34,…

- Bulgaria a mai facut un pas spre achiziționarea unui al doilea lot de opt avioane F-16 noi și a echipamentelor aferente din Statele Unite, intr-o tranzacție evaluata la 1,30 miliarde de dolari, a declarat ministrul interimar al Apararii, Dimitar Stoyanov,

- Navele de razboi rusești și chineze au elaborat sarcini comune in cadrul exercițiilor Vostok-2022 in Marea Japoniei. Un mesaj despre exerciții a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerului Apararii din Rusia. Potrivit Ministerului rus al Apararii, esența exercițiului consta in cautarea și distrugerea…