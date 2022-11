„Aviatorii” au (în)frânt Metalul Cum titrasem in avancronica de etapa? „Afara nu-i ca acasa”. Și așa a și fost pentru Aerostar in runda a 12-a din Liga a III-a. Invinsa pe nedrept de Metalul Buzau, in meciul de pe teren propriu disputat in tur, echipa antrenata de Mișu Ionescu și-a recuperat punctele sambata, impunandu-se in Crang cu 2-1. Scorul […] Articolul „Aviatorii” au (in)frant Metalul apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 11-a a Ligii a III-a va avea uvertura vineri, atunci cand, in Seria 2, Aerostar va primi vizita unei formații, Viitorul Ianca, „demolata” runda trecuta cu 5-0 acasa, de FC Dinamo Bacau. Sigur, „aviatorii” pornesc ca favoriți, dar la fel de sigur este ca Ianca de acum o saptamana nu va fi neaparat…

- Divizionara C bacauana incepe un tur al liceelor bacauane, prima etapa fiind azi, de la ora 11.00, la Colegiul Tehnic de Comunicații Parcurs foarte bun pentru divizionara C bacauana Aerostar in aceasta stagiune de toamna. Cu 17 puncte in opt etape și cu o medie de peste trei goluri per partida, „aviatorii”…

- Bune și rele pentru divizionarele C bacauane dupa etapa a șaptea. Din fericire, mai multe bune. Vineri, in uvertura rundei, Aerostar a ținut in șah, 1-1 (0-0), in deplasare pe CSM Ramnicu-Sarat. Gazdele au deschis scorul in min. 61, prin Andrei Ignat, insa „aviatorii” lui Mișu Ionescu au egalat un sfert…

- Deși au dominat copios Focșaniul, „aviatorii” antrenați de Mișu Ionescu au trebuit sa se mulțumeasca doar cu o remiza alba. Un egal care ii strange la subsuori și pentru „CSMeii” lui Cristi Popovici, autori ai unei prestații foarte bune impotriva Ceahlaului Cate doua puncte pierdute. Mai intai de Aerostar,…

- Etapa a patra a Ligii a III-a la fotbal s-a incheiat duminica, odata cu derby-ul bacauan de pe „Letea”, din Seria 2, dintre FC Dinamo și Aerostar. „Aviatorii” s-au impus cu 1-0 prin golul marcat de Vraciu, ratand și un penalty prin Gavrila. „Pentru noi, victoria era esențiala deoarece veneam dupa o…

- Weekend negru pentru divizionarele C bacauane, care au inregistrat infrangeri pe linie in etapa a treia. Vineri, Aerostar a fost invinsa la limita, cu 2-3 pe teren propriu de Metalul Buzau la capatul unui joc foarte disputat și interesant, in timp ce sambata, FC Dinamo Bacau și CSM Bacau au suferit…

- Evoluand pentru AEK Oradea, cei doi și-au adjudecat trofeul in Muntenegru, dupa o finala caștigata cu 1-0 contra gazdelor de la Dadi Gradnja A doua oara e cu noroc! Cu noroc și, in special, cu pricepere. Invinsa anul trecut in finala Ligii Campionilor de minifotbal de la Rimini la loviturile de departajare,…

- La data de 22 august a.c., in jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Secției 1 Politie Bacau, in urma verificarilor si investigatiilor efectuate privind sesizarea unei tinere de 25 de ani, cu privire la furtul unui portofel cu documente personale si o suma de bani, au depistat o femeie asupra careia…