Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au fost injunghiate si alte patru ranite de masina condusa de un tanar. Un barbat a murit, iar alte 12 sunt spitalizate in urma atacului care a avut loc joi in orasul sud-coreean Seongnam, scrie Reuters. Atacul a avut loc in apropierea garii Seohyeon, o zona situata la 20 km de Seul. Aici…

- ”Un barbat, in varsta de 47 de ani, a condus un autoturism pe breteaua de acces spre A1 dinspre DJ693, iar la km 517, in dreptul localitatii Ortisoara, intr-o curba la dreapta a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a intrat in coliziune cu un microbuz condus de un barbat in varsta de 30…

- Șase persoane au murit și alte doua au fost ranite in urma unei explozii la o fabrica de muniție din orașul Chapayevsk din centrul Rusiei, potrivit unor surse din cadrul serviciilor de urgența, citate de agenția de presa de stat TASS, transmite Reuters.

- Atac armat, in SUA. Departamentul de politie al orasului a precizat ca trei dintre raniti se afla in stare critica dupa incidentul petrecut la numarul 800 de pe Gretna Avenue, in cartierul Brooklyn din Baltimore, putin dupa miezul noptii.O tanara de 18 ani a fost declarata decedata la fata locului,…

- Poliția militara rusa l-a reținut pe șeful departamentului PMC Wagner in Es-Suwayda, in sudul Siriei, informeaza canalul de televiziune saudit Al-Hadas, citand surse, scrie ziarul rus Kommersant, care a fost primul care a atras atenția asupra acestui lucru.Potrivit acestor date, trei comandanți de…

- Martorii oculari de la atacul rusesc din Kryvyi Rih, din noaptea de 13 iunie, au oferit detalii despre atac. In special, oamenii iși amintesc de explozia teribila. Victimele au reușit sa ia cu ei doar un set minim de lucruri.O mama si fata ei, Lyudmila si Tatiana, spun ca au reusit sa ia apa și lucrurile…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, intr-un accident rutier petrecut in aceasta dupa-amiaza pe Drumul European 87, intre satele Mineri si Somova din judetul Tulcea. Tanarul se afla intr-o masina alaturi de o fata, in varsta de 18 ani, atunci cand masina acestora…

- 19 persoane au murit și alte cinci au fost ranite in urma unei alunecari de teren in sud-vestul Chinei. Autoritațile locale care au declarat ca accidentul a avut loc duminica dimineața intr-o zona forestiera din Yongxing, in apropiere de orașul Leshan din provincia Sichuan. Autoritațile au declarat…