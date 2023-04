Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin nu are planuri imediate de pace in Ucraina, astfel ca Occidentul trebuie sa se pregateasca pentru a furniza ajutor letal Kievului pentru mult timp de acum incolo, iar statele NATO ar trebui sa aloce cel putin 2 la suta din PIB pentru cheltuielile militare, a declarat secretarul general…

- Doar unul din zece medici rezidenti din Romania este dispus sa lucreze in mediul rural iar 21- si-ar schimba cariera pentru una in domeniul IT. Acestea sunt doua dintre concluziile unui studiu recent care confirma realitatea cu care se confrunta, de ani buni, sistemul medical din Romania. Rafila vrea…

- Președintele Statelor Unite ale Americii zboara in Polonia in aceasta luna. Nu in Germania, Franța sau chiar in Marea Britanie. Vizita este emblematica pentru o tendința care a vazut cum pivotul geopolitic al Europei se deplaseaza spre est. Candva, centrul de greutate al Europei se afla la vest de Elba.…

- Joi, 9 februarie, președintele Ucrainei Volodimir Zelensky va participa la summitul UE de la Bruxelles și se va intalni acolo cu premierul italian Giorgia Meloni.Vizita lui Zelensky la Bruxelles și intalnirea cu Meloni „in marginea summitului UE” au fost anunțate de surse Reuters . Detaliile viitoarei…

- Sefa Bundestagului, camera inferioara a parlamentului german, Barbel Bas, a facut apel la relansarea aliantei franco-germane, „motorul Europei”, in ciuda dezacordurilor recente dintre Paris si Berlin, intr-un interviu pentru AFP difuzat sambata, relateaza Agerpres . „Am mare speranta ca relatiile franco-germane…

- Un barbat din Vulcan, judetul Hunedoara si o femeie din Dragalina, judetul Calarasi sunt cercetati sub control judiciar pentru comiterea infractiunii de proxenetism. Cei doi sunt suspectati ca au obtinut sume mari de bani de bani de pe urma exploatarii unor tinere romance in tara dar si in Spania,…