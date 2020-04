Stiri pe aceeasi tema

- Drama in sportul italian. Fostul mare atlet Donato Sabia a murit, miercuri, la 56 de ani, din cauza coronavirusului. Testat pozitiv in urma cu daoa saptamani, atletul a decedat la spital, anunța Gazetta dello Sport. Donato Sabia, unul dintre cei mai buni atlșeți italieni din anii 80, era internat la…

- O tanara din Targu-Jiu, studenta la Londra, s-a intors acasa, impreuna cu tatal și fratele sau, dupa ce mama a murit, rapusa de cancer. Toți trei stau separat, in izolare, și niciunul nu poate merge la inmormantare, traind o adevarata drama, relateaza Mediafax.Femeia de 39 de ani, din Targu-Jiu,…

- Ludmila Caraion, cel de-al doilea medic din tara noastra rapus de COVID-19, a lucrat mai bine de 30 de ani ca medic pe ambulanta la Spitalul Raional din Soroca. Sotul ei, medic si el, este internat in spital cu acelasi diagnostic.

- Masura dura impusa de autoritați. Copiii ai caror parinți s-a imbolnavit de Covid-19 și nu pot fi ingrijiți de familia extinsa vor fi luați in grija statului. Asta anunța presedintele Autoritatii pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, care spune ca direcțiile județene pentru…

- Aspecte uimitoare ies la iveala, dupa ce la Unitatea de Primire a Urgențelor Cluj, un cadru medical a fost confirmat ca fiind infectat cu noul coronavirus. In timpul anchetei epidemiologice efectuate, angajatul UPU, care este casatorit, a recunoscut ca a fost infectat de persoana cu care ar avea o relație…

- Soțul unei asistente care a cerut sa fie testata a murit, miercuri, acesta fiind al 14-lea deces din Romania, din cauza coronavirusului. Nici in prezent, singura asistenta care se ocupa de 25 de infectati cu COVID 19 la Suceava nu are echipament de protectie.O sursa din Spitalul Judetean Suceava…

- Noul coronavirus ucide cate o persoana la fiecare zece minute in Iran, a scris joi pe Twitter purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatații, in timp ce bilanțul deceselor in cea mai afectata țara din Orientul Mijlociu a ajuns la 1.284, relateaza Reuters. ”Pe baza informațiilor noastre, la fiecare 10…