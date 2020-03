Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 33 de ani si un barbat de 37 de ani, ambii din judetul Timis, precum si alte patru persoane din alte judete ale tarii, urmeaza sa fie externati, joi seara, din Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, dupa ce au fost declarati vindecati de coronavirus. Numarul celor vindecati…

- Compania Aquatim se alatura efortului comun pe care instituții publice, organizații și firme private, cat și persoane particulare il fac pentru a sprijini spitalele și personalul medical din Romania in lupta impotriva pandemiei de COVID-19. Aquatim doneaza suma de 100.000 de lei pentru Spitalul de Boli…

- Echipa Timotion vine in sprijinul Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara și a pacienților confirmați pozitiv cu coronavirus. Cei de la Timotion organizeaza acțiuni de strangere de fonduri al caror scop este achiziționarea de teste și echipamente de protecție pentru personalul medical.…

- Patru persoane din Arad au fost depistate cu coronavirus, dupa cum comunica Grupul de Comunicare Strategica - GCS. Testele au fost relizate la Timișoara, la Spitalul “Victor Babeș”. The post Noi cazuri de coronavirus in Vestul țarii – patru persoane din Arad appeared first on deBanat.ro - spune realitatea!…

- Trei pacienti diagnosticati cu coronavirus, care se aflau la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, vor fi externati sambata seara, in urma a doua rezultate negative ale...

- Sfarșitul de saptamana inseamna, la Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara, 18 pacienți cu coronavirus internați in unitatea medicala. The post 18 pacienți cu coronavirus sunt internați in Spitalul „Victor Babes” din Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- RESITA – Asta reiese din rezultatul de azi, 13 martie, al ultimului test pentru COVID-19 facut tanarului internat la Spitalul „Victor Babes” din Timisoara! Asadar, ultimul test a iesit negativ, ceea ce inseamna ca tanarul nu mai are coronavirus. Barbatul de 27 de ani care s-a prezentat luni la UPU Resita,…