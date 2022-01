Avertizarea cod galben de vânt puternic a fost extinsă în mai multe regiuni ale țării Avertizarea cod galben de vant puternic a fost extinsa in mai multe regiuni ale țarii. Aceasta este valabila pe parcursul nopții in zonele montane din cinci județe. Meteorologii au anunțat ca avertizarea cod galben este valabila pana duminica, la ora 3.00. Specialiștii anunța ca vor fi intensificari ale vantului care la rafala vor depași 90 km/h. Sunt vizate zonele inalte (peste cota1.800 metri) din județele Caras-Severin, Hunedoara, Arges, Prahova și Dambovita, potrivit Agerpres.ro. O avertizare cod galben de vant puternic este valabila sambata seara și in zonele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

