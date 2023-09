Avertizare Ro-Alert de „cădere a unor obiecte din spațiul aerian”, azi noapte în Tulcea și Galați Locuitorii de la granița cu Ucraina, din județele Tulcea și Galați au primit avertismente pe mobil de cadere a unor obiecte din spațiul aerian. Martorii spun ca s-au auzit zgomote de avioane. Un nou mesaj Ro-Alert a fost emis, vineri seara, pentru localitatile din toata zona de nord a judetului Tulcea si zona de granita a judetului Galati, prin care oamenii sunt avertizati ca ar putea cadea obiecte din spatiul aerian si sunt sfatuiti sa se adaposteasca. La Galati au fost declansate cautari dupa ce un apel la 112 a semnalat ca ar fi cazut un obiect intr-o zona din apropierea orasului. Conform prefectului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

