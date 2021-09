Avertizare meteo tip COD GALBEN de vânt puternic în Alba, până joi. Ploile continuă în țară Avertizare meteo tip COD GALBEN de vant puternic in Alba, pana joi. Ploile continua in țara ANM a emis o atenționare de tip Cod Galben de vant puternic și de asemenea a informat ca miercuri ploile vor continua izolat, in unele zone. In zonele de deal și de munte, in regiunile nordice, centrale și local in cele vestice temporar va ploua și vor fi posibile descarcari electrice. Ploile vor avea și caracter de aversa, iar cantitațile de apa vor depași local 15-20 l/mp și mai ales in zonele de munte izolat 30-40 l/mp. Averse și descarcari electrice se vor semnala pe arii restranse și in regiunile estice.… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

