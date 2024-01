Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis avertizari Cod portocaliu și Cod galben pentru mai multe rauri din Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, valabile pana sambata. De vineri, de... The post Avertizare de cod galben pentru raurile din vestul țarii, printre care și Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Meteorologii au prelungit, vineri, informarea de precipitatii moderate cantitativ si intensificari ale vantului si anunta ca, pana sambata dupa-amiaza, cantitatile de apa care se pot inregistrat ajunga pana la 20 de litri pe metru patrat. In mai multe zone se va depune strat de zapada. Potrivit…

- Vremea se schimba din nou, dupa doua zile cu maxime pozitive, vine un val de frig, intensificari ale vantului și precipitații. ANM a actualizat in aceasta dimineața informarea meteo valabila in toata țara pentru intervalul: 19 ianuarie, ora 10 – 20 ianuarie, ora 17. In intervalul menționat temporar…

- Se pare ca vom avea precipitații abundente in Maramureș, in special in zona de munte a județului. Meteorologii au emis o avertizare meteo de tip cod galben care intra azi, 22 decembrie, la ora 12.00 in vigoare și care este valabila pana in 24 decembrie, ora 10.00. ANM avertizeaza ca in aceasta perioada…

- O zi de joi cu atmosfera mohorata și ploi prin majoritatea regiunilor, dar temperaturile inca se mențin ridicate pentru perioada in care ne aflam. Meteorologii au emis doua atenționari de cod galben și cod portocaliu de ploi insemnate cantitativ pana la ora 12.00 in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare de ploi abundente pentru jumatate de țara. Meteorologii ANM au emis AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN pentru intervalul 13 decembrie, ora 10 – 14 decembrie, ora 12 de ploi moderate cantitativ in Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul…

- Meteorologii romani au emis un avertisment cu cod galben de ploi, valabil in 13 județe, incepand de miercuri la ora 02:00 și pana joi la ora 10:00. Aria afectata cuprinde regiuni din Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rea, valabila pana sambata. Potrivit ANM, avertizarea intra in vigoare astazi, la ora 22:00, și ramane valabila pana sambata, ora 03:00. Vantul se va intensifica treptat, pe parcursul nopții de joi spre vineri in Banat,…