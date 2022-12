Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in aceasta dimineața, avertizari cod galben de ceața și vizibilitate redusa pentru 20 de județe din țara. Potrivit ANM, județele Braila, Buzau, Giurgiu, Dambovița, Teleorman, Ialomița, Calarași, Gorj, Olt, Valcea, Dolj, Constanța și Tulcea sunt sub cod galben de ceața pana la ora 10.00. De asemenea, județele Bacau, […] The post Avertizare meteo de ceața pentru 20 de județe. Vizibilitate redusa pe A2, A3 și mai multe drumuri din sud-estul țarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .