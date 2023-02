Avertizare ANM. Cod galben de ger. Temperaturile ajung la minus 25 de grade

Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele patru zile, vremea va fi geroasa in judetele din Moldova si Transilvania. Meteorologii au emis un cod galben de ger persistent. Potrivit ANM, in intervalul 8 – 11 februarie, vremea va fi „deosebit de rece”, cu ger persistent, mai ales noaptea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramuresului…

- Meteorologii anunta ca, pana sambata, vremea va fi deosebit de rece, iar gerul va persista in 13 judete din Transilvania, Maramures si Moldova, pentru aceste zone fiind emis Cod galben. Temperaturile minime se vor situa intre -25 si -18 grade. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare…

- Un al doilea cod galben, de intensificari ale vantului și perioade cu transport de zapada in jumatatea de sud a Moldovei, jumatatea de est a Munteniei și Dobrogea, este valabil pana luni, 6 februarie, ora 20. In jumatatea de sud a Moldovei, jumatatea de est a Munteniei și Dobrogea vor fi intensificari…

- Temperaturile scad astazi cu pana la zece grade, in mai multe zone, dupa ce in weekend au fost chiar și 17 grade. Vremea se racește treptat, iar gerul va cuprinde, pana miercuri dimineața, majoritatea zonelor din țara, anunța meteorologii ANM, pentru Libertatea. Potrivit ANM, temperaturile vor fi cuprinse…

- Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Craciun! Cand vine zapada in Romania. „In saptamana care este poate de cel mai mare interes, saptamana intre 19 și 26 decembrie, din punct de vedere termic vom avea temperaturi in general apropiate de normal. Temperaturile normale pentru cea de-a treia saptamana…

- Romanii care planuiesc sa calatoreasca prin țara, in minivacanța de 1 Decembrie vor avea parte de o vreme placuta. Meteorologii anunța ca temperaturile vor fi mai mari decat normalul perioadei. Insa, cu toate acestea sunt așteptate ploi. Temperaturile pot ajunge și la 17 grade in Dobrogea in urmatoarele…

- Banat Valorile termice diurne vor fi in scadere in prima saptamana din interval, de la medii regionale in jurul a 16 grade, pana spre 7-8 grade, valori apropiate de normele perioadei. In a doua jumatate a intervalului, temperaturile maxime vor avea tendinta de crestere pana spre medii in jurul a 11…