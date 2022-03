Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Ritivoiu a cerut celor de la Primaria Timișoara sa aiba o alta atitudine fața de achiziția sau nu de certificate verzi pentru Colterm. El considera ca afirmația conform careia societatea de termoficare trebuie sa se ocupe de problema și nu primaria nu ”ține”, atat timp cat primaria este unic acționar…

- Nu este problema Timișoarei sa plateasca certificatele verzi care sunt obligația Colterm, in concluzie, orașul nu este pasibil de nicio amenda, spune Dominic Fritz. Este problema Colterm și ei sa gaseasca soluții, e treaba lor, mai spune acesta. Deși Consiliul Local Timișoara e acționar unic al Colterm,…

- Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei, a recunoscut ca situația din oraș este una „grava” din perspectiva problemelor cu asigurarea caldurii. „Noi nu mai avem bani și nu putem sa susținem aceste eforturi pana la sfarșitul lui martie”. ,„In Timișoara, intr-adevar, situația este grava și aici. Avem…

- Aproximativ 14.000 de elevi și preșcolari din Timișoara invața in sistem online din cauza frigului din clase. Suprefectul de Timiș, Sorin Ionescu, susține ca s-a ajuns in aceasta situație deoarece furnizorul de agent termic, Colterm, se afla in insolvența și nu s-a pregatit pentru anotimul rece. „E…

- Imediat dupa investirea in functie, prefectul de Timis, Mihai Ritivoiu (PSD), a avut discutii cu primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, si cu presedintele Consiliului Judetean, Alin Nica, cu conducerea Colterm, dar si cu conducerea Ministerului Energiei. “Pe langa pretul gazelor naturale…

- Recent instalat in funcție, prefectul Mihai Ritivoiu și-a declarant imediat ca principal obiectiv cautarea de solutii pentru Colterm. In acest scop, a purtat discutii cu primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, si cu presedintele Consiliului Județean, Alin Nica, cu conducerea Colterm, cu conducerea…

- Județul Timiș are un nou reprezentant al Guvernului in teritoriu. Mihai Ritivoiu, președintele PSD Timișoara, a fost numit, joi, de Executiv, in funcție, iar vineri a depus juramantul la Palatul Administrativ. La ceremonie au asistat mai mulți colegi de-ai sai din PSD, dar și primarul Timișoarei, Dominic…

- Incepand de astazi, județul Timiș are prefect “plin”. Mihai Ritivoiu, desemnat de PSD pentru acest post in urma cu mai mult de o luna, a depus juramantul in cadrul unei ceremonii online. El a cerut, chiar la ceremonia de depunere a juramantului, o intalnire de urgența la care sa participe primarul Timișoarei,…