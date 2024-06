Stiri pe aceeasi tema

- Lia Olguța Vasilescu, reprezentanta PSD, a anunțat, duminica seara, ca a caștigat un nou mandat la Primaria Craiova. „Conform rezultatelor exit poll de la ora 21, comandat de Jurnalul Olteniei, pe Craiova, am obținut scorul de 65,32 la suta pentru funcția de primar, iar PSD are 61, 02 la suta la Consiliul…

- Actualul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, susține ca, dupa primele date furnizate, el a caștigat un nou mandat la Primaria Timișoara. Fritz a spus ca el are 49%, in timp ce Nicolae Robu are 35%, dupa ce s-au numarat un sfert dintre secții.

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, folosește banii primariei pentru promovarea personala in campania electorala. In urma cu cateva zile, Fritz a imparțit timișorenilor ziarul primariei, „Monitorul”, realizat cu bani publici, in care erau prezentate materiale electorale. Deși ziarul Primariei Timișoara…

- Curtea de Conturi a descoperit mai multe nereguli la Primaria Timișoarei, unele dintre ele comise chiar de edilul USR Dominic Fritz. Mai exact, in urma unui control al Curții de Conturi, a ieșit la iveala faptul ca edilul orașului de pe Bega a oferit sporuri necuvenite apropiaților sai din conducerea…

- Avocatul Elena Radu susține ca primarul Timișoarei, cetațeanul german Dominic Fritz, nu ar trebui sa fie lasat sa candideze pentru ca nu și-a clarificat niciodata domiciliul. O enigma politico-rezidențiala continua sa planeze asupra primarului Timișoarei, Dominic Fritz, care, in ciuda unui mandat de…

- Cele doua alianțe constituite in jurul USR, Forța Dreptei și PMP, Alianța Timișoara Unita și Alianța Dreapta Unita, au de luni, oficial, candidați la funcția de primar al Timișoarei, respectiv președinte al Consiliului Județean Timiș. Desigur, vorbim despre Dominic Fritz și Alin Nica. Alaturi de cei…

- Alianța Timișoara Unita, care il susține pe Dominic Fritz la Primaria Timișoara, respectiv Alianța Dreapta Unita, care il susține pe Alin Nica la șefia Consiliului Județean, au avut luni zi plina. Acestea au depus dosarele de candidatura pentru liderii lor și pentru listele cu consilieri, la Biroul…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a primit o carte de rezident din partea autoritaților romane și anunța ca nu are niciun buletin de Germania sau vreun domiciliu secret acolo. In plus, dupa Paști iși va depune dosarul pentru obținerea cetațeniei, a anunțat, luni, Fritz. Tocmai ce mi-a venit cartea…