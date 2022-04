Apar informații bomba despre viitoare atacuri cu rachete pe care Rusia le pregatește asupra Transnistriei, cu scopul de a o destabiliza. Volodimir Zelenski a transmis ca armata ucraineana este pregatita de o asemenea ofensiva, in timp ce Direcția Principala de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei intarește aceasta alerta. Mai mult, locuitorii regiunii separatiste au […] The post Avertismentul terifiant care zdruncina liniștea Romaniei. Rusia pregatește un atac masiv cu rachete asupra Transnistriei. Ce mesaje au primit locuitorii appeared first on IMPACT .