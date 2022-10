Stiri pe aceeasi tema

- Mai merita sau nu sa investim in aur și in „aurul digital”, așa cum mai este denumita criptomoneda Bitcoin, in contextul creșterii inflației? Cele doua clase de active tind sa fie tot mai volatile, avertizeaza Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania.…

- Criza energetica face ca monedele europene sa piarda teren in raport cu dolarul american, iar importurile din SUA sa devina și mai scumpe, ducand la o presiune suplimentara a prețului, constata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Criza energetica…

- Criza energetica face ca monedele europene sa piarda teren in raport cu dolarul american, iar importurile din SUA sa devina și mai scumpe, ducand la o presiune suplimentara a prețului, constata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Fii…

- Bauturile expuse la lumina soarelui pentru o perioada indelungata de timp pot fi periculoase pentru sanatatea consumatorului. Noi cercetari arata ca ambalajul in care este depozitata bautura reacționeaza la lumina soarelui și genereaza, astfel, substanțe chimice daunatoare pentru organism. Directorul…

- Vizita Președintei Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan a determinat mișcari pe bursele din Asia de Est.Piețele din China continentala au scazut pentru doua sesiuni consecutive, dar au crescut ușor joi.Acțiunile din Asia Pacific au reușit sa avanseze joi, dupa avansul de pe Wall Street…

- „Nu cred ca Beijingul vrea ca si criza economica sa scape de sub control. Ei vor sa trimita un mesaj puternic, dar, de obicei, nu iau decizii necalculate.”, constata Radu Puiu, Financial Analyst al XTB Romania, trecand in revista parincipalele evenimente care au avut loc in ultimul timp.

- Abonații Netflix pot primi mesaje false care vizeaza obținerea datelor de pe card. Avertismentul specialiștilor Specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) au lansat vineri, 22 iulie, o noua alerta privind o tentativa de phishing ce are legatura cu Netflix. Utilizatorii…

- Deoarece acțiunile Twitter au scazut semnificativ de cand Musk a incheiat un acord de cumparare, achiziția pare sa nu mai aiba sens din perspectiva financiara, constata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Fii la curent cu cele mai noi…