Avertismentul sefului OMS: Noul coronavirus este de zece ori mai mortal decat virusul gripei porcine

- Noul coronavirus este de zece ori mai mortal decat virusul responsabil de gripa A (H1N1) aparut la finalul lui martie 2009 in Mexic, a anunțat luni Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Organizatia a facut apel la o ieșire „lenta” din masurile de carantina, scrie AFP.„Datele culese din mai multe țari…

- Tarile care au impus masuri de carantina sau de izolare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus trebuie sa se foloseasca de aceasta perioada de timp pentru a gasi si pentru a ataca virusul, conform unui anunt facut miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. ‘Sa le…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a criticat utilizarea unor expresii, precum "virusul chinezesc", folosita frecvent si de presedintele american Donald Trump pentru a se referi la actuala pandemie de COVID-19, relateaza joi EFE. "Am dat clar de inteles inca de la inceput ca virusul…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat oficial pandemie de Coronavirus. Aceasta situație nu face referire la rata mortalitații cauzate de noul virus Coronavirus, ci la rata morbiditații pe intreg globul, adica la numarul de persoane infectate.

- Directorul executiv al Organizației Mondiale a Sanatații a declarat ca nu exista dovezi ca noul coronavirus iși va opri raspandirea odata cu incazirea vremii. „Nu exista nici o dovada ca virusul COVID-19 iși va opri raspandirea daca se va incalzi. Este o speranța falsa sa spui ca virusul va disparea…

- Cazuri de infecție cu noul coronavirus (20.02.2020) Noul coronavirus descoperit intai in regiunea Wuhan, China, care a facut inconjurul planetei in ultimele zile, prin intermediul știrilor, a forțat Organizația Mondiala a Sanatații sa declare „urgența publica internaționala”. Virusul are o rata de deces…

- Pana acum, 25 de persoane au murit ca urmare a infectarii cu coronavirus, majoritatea in orașul Wuhan și in imprejurimi, scrie The Telegraph. Printre victime se numara persoane in varsta de 73 și 89 de ani, cea mai tanara victima avand 48 de ani. Autoritațile au oprit transportul public in incercarea…

- Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat 139 de noi cazuri de infecție cu noul tip de coronavirus, iar trei pacienți au decedat, relateaza site-ul postului BBC News, conform Mediafax.Numarul total de cazuri confirmate depașește 200, iar trei pacienți și-au pierdut…