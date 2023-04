Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au venit cu informații de ultima ora despre evoluția vremii in urmatoarele zile. Temperaturile scad din nou, va ploua in mai multe regiuni ale țarii. Prognoza meteo, se racește din nou O mare parte a țarii ramane sub influența unui ciclon centrat…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi, 11 aprilie 2023 o informare meteo de ploi moderate cantitativ si inbtensificari ale vantului ce vizeaza intreaga tara. Potrivit ANM, in intervalul 17 aprilie, ora 12.00 ndash; 19 aprilie, ora 10.00 temporar va ploua in cea mai mare parte a tarii.…

- Vremea se va mentine rece pentru aceasta perioada in toata tara, cu minime preponderent negative, si bruma sau inghet la sol, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Potrivit specialiștilor, se mentin avertizarile privind intensificari ale vantului, cea mai mare parte a tarii fiind sub…

- Sfarșitul lunii martie aduce vreme tot mai rece, iar vanturile iși vor face de cap in toata țara. Romania intra in cod galben, iar la munte, cod portocaliu și chiar roșu. Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni dimineața o informare meteo de intensificari ale vantului, precipitații moderate…

- Vremea va fi calda in Capitala, pe parcursul zilei de luni, dar marti si miercuri se va raci semnificativ, iar temperaturile vor scadea sub limita inghețului pe timp de noapte, arata prognoza speciala pentru Bucuresti, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie, informeaza Agerpres.

- Duminica, 26 martie, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificari ale vantului, precipitații moderate cantitativ și racire accentuata a vremii cu ingheț la sol și bruma. Aceasta este valabila incepand de luni dimineața pana miercuri seara, in cea mai mare parte a…

- Vremea in Romania se schimba, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi și vant in zece județe ale țarii. In București, temperatura se situeaza in jurul valorii de 18 grade.

- Temperaturile o iau razna in Romania. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au anunțat ce urmeaza dupa episodul dur de iarna care a avut loc in Romania. Vremea se schimba radical. Anunțul experților in meteorlogie. Vești incredibile de la meteorologi. Ce urmeaza sa se intample din punct…